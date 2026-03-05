DRILLBITS
Monthly eNewsletter from the IADC




Membership Updates for March 2026

Topics

IADC welcomes 19 new Members:

  • AL MAHARAT AL TAQNIYA COMPANY – Kirkuk, Kirkuk, Iraq
  • AL RESALAH CONSULTANCIES AND TRAINING SOLE PROPRIETORSHIP LLC – Abu Dhabi, uAE 
  • CLEANTEK INDUSTRIES INC – Calgary, Alberta, Canada
  • HEPHAE ENERGY TECHNOLOGY CORP – Spring, Texas, US
  • HEXARMOR – Grand Rapids, Michigan, US
  • INTEGRAL MONITORAMENTO E INSPECAO LTDA – Rio de Janeiro, Brazil
  • INTELLILIFT – Kristiansand, Norway
  • LIQUIDITY SERVICES – Bethesda, Maryland, US
  • MMCGROUP FOR TRAINING AND PETROLEUM SERVICES – Maadi, Cairo, Egypt
  • OCEANX SURVEYS PRIVATE LIMITED – Kharghar, Navi Mumbai, India
  • OFFSHORE ROBOTICS – Houston, Texas, US
  • RICONNECT CORP – Houston, Texas, US
  • SEISMIC CONTRACTING COMPANY – Khobar, Eastern Province, Saudi Arabia
  • STABILIS SOLUTIONS – Houston, Texas, US
  • STANLEY DRILLING EQUIPMENT & SUPPLY INC – Missouri City, Texas, US
  • TIBEX ENGINEERING CO LTD – Port Harcourt, Rivers State, Nigeria
  • WOLF SAFETY LAMP COMPANY (THE) – Sheffield, UK
  • COMPLEX DRILLING WORKS TRUST OF SOCAR – Baku, Azerbaijan
  • PREMIER DRILLING COMPANY PVT LTD – Islamabad, Pakistan

