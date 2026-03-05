Membership Updates for March 2026

IADC welcomes 19 new Members:
- AL MAHARAT AL TAQNIYA COMPANY – Kirkuk, Kirkuk, Iraq
- AL RESALAH CONSULTANCIES AND TRAINING SOLE PROPRIETORSHIP LLC – Abu Dhabi, uAE
- CLEANTEK INDUSTRIES INC – Calgary, Alberta, Canada
- HEPHAE ENERGY TECHNOLOGY CORP – Spring, Texas, US
- HEXARMOR – Grand Rapids, Michigan, US
- INTEGRAL MONITORAMENTO E INSPECAO LTDA – Rio de Janeiro, Brazil
- INTELLILIFT – Kristiansand, Norway
- LIQUIDITY SERVICES – Bethesda, Maryland, US
- MMCGROUP FOR TRAINING AND PETROLEUM SERVICES – Maadi, Cairo, Egypt
- OCEANX SURVEYS PRIVATE LIMITED – Kharghar, Navi Mumbai, India
- OFFSHORE ROBOTICS – Houston, Texas, US
- RICONNECT CORP – Houston, Texas, US
- SEISMIC CONTRACTING COMPANY – Khobar, Eastern Province, Saudi Arabia
- STABILIS SOLUTIONS – Houston, Texas, US
- STANLEY DRILLING EQUIPMENT & SUPPLY INC – Missouri City, Texas, US
- TIBEX ENGINEERING CO LTD – Port Harcourt, Rivers State, Nigeria
- WOLF SAFETY LAMP COMPANY (THE) – Sheffield, UK
- COMPLEX DRILLING WORKS TRUST OF SOCAR – Baku, Azerbaijan
- PREMIER DRILLING COMPANY PVT LTD – Islamabad, Pakistan