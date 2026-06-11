Membership Updates for June 2026

IADC welcomes 17 new Members:
- AMERICAN DRILLPIPE LLC – Chickasha, Oklahoma, US
- BBI ENGINEERING SERVICES LTD – Igbo Eche, River State, Nigeria
- DRILLTOOLS LTD – Inverurie, Aberdeenshire, UK
- ELECTRIC DRILLING TECHNOLOGIES – Dallas, Texas, US
- ENERMECH UAE LLC – Mussafah, Abu Dhabi, UAE
- IRON STAG ADVISORY – Sugar Land, Texas, US
- OCEANX ENERGY – Oslo, Oslo, Norway
- PT PETROSERVE MITRA GLOBAL – Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
- QUANTUM MECHANIX INTELLIGENCE – San Antonio, Texas, US
- RIG INTEGRITY SOLUTIONS – Katy, Texas, US
- SAM TRAINING CENTER – Al Jubail, Saudi Arabia
- SISTEMAS AMBIENTALES INDUSTRIALES DE MEXICO – Villahermosa, Tabasco, Mexico
- STARR POWER TONGS – Youngsville, Louisiana, US
- TESS ABERDEEN LIMITED – Aberdeen, Scotland, US
- TOWNSEND WELL CONTROL – Spring, Texas, US
- STAR VALLEY DRILLING LTD – Calgary, Alberta, Canada
- UNITED PRECISION DRILLING COMPANY (UPDC) – Ahmadi, Kuwait