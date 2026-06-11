DRILLBITS
Monthly eNewsletter from the IADC




Membership Updates for June 2026

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IADC welcomes 17 new Members:

  • AMERICAN DRILLPIPE LLC – Chickasha, Oklahoma, US 
  • BBI ENGINEERING SERVICES LTD – Igbo Eche, River State, Nigeria 
  • DRILLTOOLS LTD – Inverurie, Aberdeenshire, UK 
  • ELECTRIC DRILLING TECHNOLOGIES – Dallas, Texas, US 
  • ENERMECH UAE LLC – Mussafah, Abu Dhabi, UAE 
  • IRON STAG ADVISORY – Sugar Land, Texas, US 
  • OCEANX ENERGY – Oslo, Oslo, Norway 
  • PT PETROSERVE MITRA GLOBAL – Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia 
  • QUANTUM MECHANIX INTELLIGENCE – San Antonio, Texas, US 
  • RIG INTEGRITY SOLUTIONS – Katy, Texas, US 
  • SAM TRAINING CENTER – Al Jubail, Saudi Arabia 
  • SISTEMAS AMBIENTALES INDUSTRIALES DE MEXICO – Villahermosa, Tabasco, Mexico 
  • STARR POWER TONGS – Youngsville, Louisiana, US 
  • TESS ABERDEEN LIMITED – Aberdeen, Scotland, US
  • TOWNSEND WELL CONTROL – Spring, Texas, US
  • STAR VALLEY DRILLING LTD – Calgary, Alberta, Canada
  • UNITED PRECISION DRILLING COMPANY (UPDC) – Ahmadi, Kuwait 

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