DRILLBITS
Monthly eNewsletter from the IADC




Membership Updates for January 2026

IADC welcomes 13 new Members:
  • ACUREN – La Porte, Texas, US 
  • BOAX RESOURCE MANAGEMENT LTD – Foothills, Alberta, Canada 
  • ENERGY SHIELD PETROLEUM SERVICES – Cairo, Cairo, Egypt 
  • EPICORE BIOSYSTEMS INC – Cambridge, Massachusetts, US 
  • ESCUELA INTERDISCIPLINARIA PARA LA INNOVACION Y EL PERFECCIONAMIENTO (ESINNPER) CA – Quito, Pichincha, Ecuador 
  • INSIGNIA SEMINARS & CONFERENCE ORGANIZER LLC – Abu Dhabi, UAE 
  • MAHARASHTRA INSTITUTE OF TECHNOLOGY – Pune, India 
  • OIL STATES INDUSTRIES INC – Houston, Texas, US 
  • WELLPARTNER AS – Tananger, Rogaland, Norway
  • WILLIAM BARNET & SON LLC – Spartanburg, South Carolina, US 
  • DEEP HORIZON DRILLING LIMITED – Victoria Island, Lagos, Nigeria
  • SGIR LTD – Port Hartcourt, Rivers, Nigeria 
  • SOMER INTERNATIONAL DRILLING – Ankara, Turkey 

