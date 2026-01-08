Membership Updates for January 2026

IADC welcomes 13 new Members:
- ACUREN – La Porte, Texas, US
- BOAX RESOURCE MANAGEMENT LTD – Foothills, Alberta, Canada
- ENERGY SHIELD PETROLEUM SERVICES – Cairo, Cairo, Egypt
- EPICORE BIOSYSTEMS INC – Cambridge, Massachusetts, US
- ESCUELA INTERDISCIPLINARIA PARA LA INNOVACION Y EL PERFECCIONAMIENTO (ESINNPER) CA – Quito, Pichincha, Ecuador
- INSIGNIA SEMINARS & CONFERENCE ORGANIZER LLC – Abu Dhabi, UAE
- MAHARASHTRA INSTITUTE OF TECHNOLOGY – Pune, India
- OIL STATES INDUSTRIES INC – Houston, Texas, US
- WELLPARTNER AS – Tananger, Rogaland, Norway
- WILLIAM BARNET & SON LLC – Spartanburg, South Carolina, US
- DEEP HORIZON DRILLING LIMITED – Victoria Island, Lagos, Nigeria
- SGIR LTD – Port Hartcourt, Rivers, Nigeria
- SOMER INTERNATIONAL DRILLING – Ankara, Turkey