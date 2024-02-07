DRILLBITS
Monthly eNewsletter from the IADC




Membership Updates for February 2024

Topics

IADC welcomes 14 new Members:

  • ALSUWAIKET & ALBUSAIYES LAWYERS AND LEGAL CONSULTANTS – Al Khobar, Eastern Province, Saudi Arabia 
  • BEAR CREEK ENGINEERING – Bossier City, Louisiana, US 
  • COSIMA TRAINING & SERVICES S.A. DE C.V. – Villahermosa, Tabasco, Mexico
  • DOC ENERGY SERVICES INC – Bossier City, Louisiana, US 
  • FALCON WEST ENERGY INSURANCE SOLUTIONS – San Diego, California, US 
  • FLARE FIRE SAFETY ENGINEERING LIMITED – Marywell, Aberdeen, UK
  • HORIZON WELL LOGGING INC – Lompoc, California, US 
  • ID3 SOFTWARE LTD – Dubai, UAE 
  • NOVODRILL LTD – Gibraltar, UK
  • OLIASOFT – Oslo, Norway
  • PARALLAX IMAGERY – Manning, North Dakota, US
  • PTS BV – Leiden, Zuid Holland, The Netherlands
  • SANTA CRUZ WOLKING SOLUCIONES INDUSTRIALES Y EMPRESAS – Villahermosa, Tabasco, Mexico
  • WELLSITE SOFTWARE LTD – Hatfield, Hertfordshire, UK

Related posts

7 February 2024

Thank You to ADES – Advanced Energy Systems for Supporting the IADC KFUPM Student Chapter!

Read more
7 February 2024

North Sea Chapter Thanks Workgroup Chairs for Their Years of Service

Read more

World Oil Forecast Breakfast 2024 at Norris Conference Center in Houston, Texas. Photos by Charlene Irani Photography

7 February 2024

2023 IADC Contractor of the Year Speaks at World Oil Forecast Breakfast

Read more