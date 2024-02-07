Membership Updates for February 2024

IADC welcomes 14 new Members:
- ALSUWAIKET & ALBUSAIYES LAWYERS AND LEGAL CONSULTANTS – Al Khobar, Eastern Province, Saudi Arabia
- BEAR CREEK ENGINEERING – Bossier City, Louisiana, US
- COSIMA TRAINING & SERVICES S.A. DE C.V. – Villahermosa, Tabasco, Mexico
- DOC ENERGY SERVICES INC – Bossier City, Louisiana, US
- FALCON WEST ENERGY INSURANCE SOLUTIONS – San Diego, California, US
- FLARE FIRE SAFETY ENGINEERING LIMITED – Marywell, Aberdeen, UK
- HORIZON WELL LOGGING INC – Lompoc, California, US
- ID3 SOFTWARE LTD – Dubai, UAE
- NOVODRILL LTD – Gibraltar, UK
- OLIASOFT – Oslo, Norway
- PARALLAX IMAGERY – Manning, North Dakota, US
- PTS BV – Leiden, Zuid Holland, The Netherlands
- SANTA CRUZ WOLKING SOLUCIONES INDUSTRIALES Y EMPRESAS – Villahermosa, Tabasco, Mexico
- WELLSITE SOFTWARE LTD – Hatfield, Hertfordshire, UK